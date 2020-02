Polizei Gütersloh

POL-GT: Fundsache - Religiöser Gegenstand aufgefunden

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - In der vergangenen Wochen (28.01.) hat ein Zeuge einen vermutlich religiösen Gegenstand in Form eines Kreuzes an einer goldenen Kette aufgefunden.

Die Ermittlungen der Polizei führten bislang nicht zu einem Eigentümer.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben dazu machen? Wer hat den beschriebenen Gegenstand verloren oder kennt dessen Besitzer. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

