POL-RE: Herten: Farbschmiererei auf Kirchengelände

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag sprühten unbekannte Täter rosa Lackfarbe auf die Kunststoffscheibe eines freistehenden Schaukastens der Pfarrgemeinde Disteln an der Kaiserstraße. Auf dieselbe Weise wurde ein Rettungsweg-Kennzeichnungsschild am Parkplatz zwischen dem Pfarrgemeindehaus und der Friedenskirche beschädigt. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

