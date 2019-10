Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - PKW-Scheibe eingeschlagen und Tasche entwendet

Celle (ots)

Dass man seine Handtasche nicht im Wagen liegen lassen soll, musste eine Autobesitzerin gestern Nachmittag (Di., 22.10.) schmerzlich erfahren. Sie hatte ihren PKW gegen 14.00 Uhr auf dem Parkplatz "Am Sportplatz" abgestellt und war mit ihrem Hund spazieren gegangen. Als sie eine halbe Stunde später zurückkam, stellte sie fest, dass eine Scheibe eingeschlagen und ihre mit einem Kissen abgedeckte Handtasche mit Bargeld und Karten weg war. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe. Hinweise von Zeugen bitte an die Polizei Celle unter 05141/277-215.

