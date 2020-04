PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag, 06.04.2020

Hofheim (ots)

1. Sachschaden nach Mülltonnenbrand, Schwalbach am Taunus, Berliner Straße, Frankenstraße, Nacht zum Sonntag, 05.04.2020

(jn)In der Nacht zum Sonntag ist in Schwalbach beim Brand zweier Mülltonnen ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro entstanden. Um 01:45 Uhr war die Polizei wegen einer brennenden Großraummülltonne in der Berliner Straße alarmiert worden, welche letztendlich ausbrannte. Wenige Minuten später kam es zu einem weiteren Feuer in einem Müllcontainer in der Frankenstraße. Dieser konnte durch die zeitnah eintreffenden Beamten gelöscht werden, so dass nur geringer Schaden entstand.

Die Polizei in Eschborn geht davon aus, dass die Tonnen vorsätzlich in Brand gesetzt wurden und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 zu melden.

2. Verfolgung auf dem Rad nach Flaschenwurf auf Einsatzfahrzeug, Hattersheim am Main, Glockwiesenweg, Samstag, 04.04.2020, gegen 23:00 Uhr

(jn)Am Samstagabend haben Polizeibeamte aus Hofheim einen Tatverdächtigen, der im Verdacht steht, zuvor einen Streifenwagen mit einer Flasche beworfen zu haben, mit dem Fahrrad verfolgt. Gegen 23:00 Uhr waren Beamte zu einer Ruhestörung im Bereich der Skaterbahn am Glockwiesenweg gerufen worden und hatten dafür ihr Einsatzfahrzeug im Bereich der Grünanlage abgestellt. Kurz darauf nahmen die Polizisten einen dumpfen Schlag wahr und stellten entsprechende Spuren an ihrem Fahrzeug fest, die allem Anschein nach von einer zuvor auf den Pkw geworfenen Flasche stammten. Zudem fiel ein junger Mann auf, der vom Tatort wegrannte. Dankenswerterweise boten zwei Zeugen den Beamten ihre Fahrräder an, welche umgehend und erfolgreich als geeignetes Mittel zur Verfolgung genutzt werden konnten. Bei dem Geflüchteten, der wenig später eingeholt und einer Personalienfeststellung unterzogen wurde, handelt es sich um einen 20-jährigen Hattersheimer. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Reifen zerstochen, Seitenspiegel zerstört, Flörsheim am Main, Jahnstraße, Freitag, 03.04.2020, 20:00 Uhr bis Samstag, 04.04.2020, 17:00 Uhr

(jn)Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro haben unbekannte Täter im Tatzeitraum zwischen Freitagabend und spätem Samstagnachmittag an einem in der Flörsheimer Jahnstraße geparkten VW Golf hinterlassen. Der oder die Täter zerstachen einen Reifen des gelben Pkw und zerstörten einen Seitenspiegel, indem sie diesen abtraten oder abschlugen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Flörsheim ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinwiese unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

4. Heckscheibe eingeschlagen, Kriftel, Karlsbader Straße, Freitag, 03.04.2020, 14:00 Uhr bis Samstag, 04.04.2020, 10:10 Uhr

(jn)Die Heckscheibe eines Renault haben ein oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag in Kriftel eingeschlagen. Am Freitag, gegen 14:00 Uhr, war das Fahrzeug in der Karlsbader Straße abgestellt worden. Tags darauf musste die Besitzerin gegen 10:00 Uhr feststellen, dass die Heckscheibe zerstört worden war. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Zeugen des Vorfalles melden sich bitte unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Hofheimer Polizei.

5. Alkoholisierter Mercedes-Fahrer übersieht Motorrad, Hochheim am Main, Frankfurter Straße, Breslauer Ring, Sonntag, 05.04.2020, 18:43 Uhr

(jn)In Hochheim ist am Sonntagabend ein 18-jähriger Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Mercedes verletzt worden. Der 64-jährige Fahrer des Mercedes stand unter Alkoholeinfluss. Den Erkenntnissen an der Unfallstelle zufolge befuhr der 64-jährige Hochheimer um 18:43 Uhr die Frankfurter Straße Richtung stadtauswärts kommend und beabsichtigte, nach links in den Breslauer Ring abzubiegen. Hierbei übersah der Mann ein entgegenkommendes Motorrad, das von einem 18-Jährigen aus Hattersheim gefahren wurde. Der 18-Jährige konnte nicht mehr ausweichen, kollidierte frontal mit der rechten Fahrzeugseite des Mercedes, stürzte und musste nach einer ärztlichen Untersuchung an der Unfallstelle stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Ein vorläufiger Atemalkoholtest des 64-Jährigen erbrachte einen Wert von rund einem Promille, weshalb gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt wurden. Das Zweirad wurde erheblich beschädigt und abgeschleppt. Der Gesamtschaden an Pkw und Krad wird auf 7.000 Euro geschätzt.

6. 63-jähriger Motorradfahrer nach Kollision im Krankenhaus, Hattersheim am Main, Heddingheimer Straße, Hofheimer Straße, Sonntag, 05.04.2020, 15:22 Uhr

(jn)Nach der Kollision mit einem Pkw in Hattersheim ist ein 63-jähriger Motorradfahrer am Sonntagnachmittag in einem Krankenhaus behandelt worden. Der Unfallaufnahme zufolge bog der Zweiradfahrer um 15:22 Uhr von der Heddingheimer Straße nach links auf die Hofheimer Straße in Fahrtrichtung Hofheim ab, wobei es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Skoda eines 27-jährigen Mannes aus Friedberg kam. Der Friedberger war zuvor auf der Hofheimer Straße aus Richtung Hofheim kommend in Fahrtrichtung Hattersheim unterwegs gewesen. Infolge des Zusammenstoßes wurde der 63-Jährige in ein Krankenhaus transportiert. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro an dem Skoda sowie dem Motorrad des Herstellers Royal Enfield. Derzeit steht noch nicht abschließend fest, wie es zu der Kollision an der von einer Ampel geregelten Einmündung kommen konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell