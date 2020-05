Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizei Brake: Festnahme von vier Personen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls

Delmenhorst (ots)

Vier männliche Personen entwendeten am Dienstag, 05. Mai 2020, gegen 15:30 Uhr, Warengegenstände aus einem Supermarkt in der Straße 'Am Stadion' in Brake.

Sie betraten zunächst gemeinsam den Verkaufsbereich und waren dabei vorschriftsgemäß mit vier Einkaufswagen ausgestattet. Gemeinsam bepackten sie einen der Einkaufswagen mit diversen Süßigkeiten. Schließlich befanden sich über 700 Schokoriegel und eine große Waschmittelpackung im Einkaufswagen. Der Warenwert wurde später ermittelt und betrug gut 780 Euro. Einer der Männer drückte mit dem gefüllten Wagen ein geschlossenes Kassentor einer unbesetzten Kasse auf und begab sich in Richtung Ausgang, wo die drei anderen Männer bereits warteten.

Einer Mitarbeiterin an einer besetzten Kasse fiel der Diebstahl auf. Sie folgte dem Mann mit dem gefüllten Wagen. Auf dem Parkplatz bemerkte er die Frau und warf mit der gefüllten Waschmittelpackung nach ihr. Er verfehlte die 61-Jährige nur knapp.

Der Mann ließ den Einkaufswagen auf dem Parkplatz stehen und flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die anderen Männer besetzten einen Pkw und flüchteten ebenfalls vom Parkplatz.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Pkw mit Unterstützung durch Beamte der Polizei Nordenham auf dem Pendlerparkplatz Hahnenknoop an der B437 angehalten werden.

Die vier Insassen, Männer im Alter von 20, 26, 42 und 51 Jahren, wurden vorläufig festgenommen. Keiner verfügte über einen festen Wohnsitz in Deutschland.

Am Mittwoch, 06. Mai 2020, wurden sie einem Richter am Amtsgericht Brake vorgeführt. Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg gegen alle vier Personen Haftbefehl erlassen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell