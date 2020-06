Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kuriose Diebestour endet nach Durchquerung des Datteln-Hamm-Kanals

Hamm-Mitte (ots)

Eine 36-jährige Frau beschäftigte am Montag, 8. Juni, neben der Polizei Hamm auch die Betreiber einer Tankstelle und eines Kiosks sowie den Detektiven und einen Mitarbeiter eines Kaufhauses. Die Frau mit Wohnsitz in Hamm fiel zunächst gegen 13.30 Uhr an einer Tankstelle an der Alleestraße auf. Hier nahm sie eine Flasche Whiskey aus dem Regal und verließ den Verkaufsraum, ohne die Ware zu bezahlen. Der Tankstellenbetreiber bemerkte den Diebstahl, eilte der Diebin hinterher und konnte beobachten, wie sie auf einem Fahrrad über die Sedanstraße in einen nahegelegenen Kiosk flüchtete. Gemeinsam mit dem Verkäufer des Kiosks konnte die 36-Jährige zunächst festgehalten werden. Sie wehrte sich mit Tritten und Schlägen und verletzte dabei den 51-jährigen Tankstellenbetreiber. Anschließend gelang ihr die erneute Flucht auf ihrem Fahrrad.

Während die polizeiliche Suche nach der 36-Jährigen noch lief, informierte nur kurze Zeit später gegen 13.45 Uhr der Ladendetektiv eines Kaufhauses in der Hammer Innenstadt die Polizei über eine flüchtige Frau nach einem Ladendiebstahl. Der Detektiv verfolgte gemeinsam mit einem Mitarbeiter eine Frau, die zuvor mehrere Flaschen Parfüm im Wert von knapp 500 Euro aus dem Kaufhaus gestohlen hatte.

Auch hier konnten die Männer die Ladendiebin einholen und festhalten. Aber auch hier wehrte sie sich mit Faustschlägen und konnte sich losreißen. Der Kaufhausdetektiv wurde dabei leicht verletzt.

Während ihrer erneuten Flucht legte sie Ihren Rucksack mit dem Diebesgut ab, sprang in den nahegelegenen Datteln-Hamm-Kanal und durchquerte diesen in nördliche Richtung bis zum Mitteldamm. Polizeibeamte beendeten dort die Flucht und nahmen sie vorläufig fest.

Es handelte sich um dieselbe Frau, die bereits den Diebstahl an der Tankstelle beging. Gegen die polizeibekannte 36-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen zweifachen Räuberischen Diebstahls eingeleitet. Sie stand unter Alkoholeinfluss (hei).

