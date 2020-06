Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall auf Bönener Straße schwer verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Schwerstverletzt wurde ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Montag, 8. Juni, auf der Bönener Straße.

Der 65-jährige BMW-Kradfahrer sowie eine 58-jährige Fahrerin eines Fords waren gegen 11.10 Uhr nach dem Kreisverkehr Kamener Straße/Bönener Straße in Richtung Bönen unterwegs.

Etwa 150 Meter nach dem Kreisverkehr bog die Fahrerin des Fords nach links in die Straße Auf dem Höhkamp ab. Der Motorradfahrer befand sich hinter dem Pkw und setzte nach derzeitigem Ermittlungsstand zum Überholen des Fords an. Beim Abbiegevorgang kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der 65-Jährige aus Coesfeld wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Staatsanwaltschaft Dortmund ordnete die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen an, der gemeinsam mit Ermittlern des Verkehrskommissariates der Polizei Hamm am Unfallort erschien.

Die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden wird auf zirka 20000 Euro geschätzt. Die Sperrung der Unfallstelle dauerte bis 14.30 Uhr an. Beamte der Polizei Unna unterstützten mit Verkehrsmaßnahmen auf Bönener Gebiet, um den Verkehr frühzeitig abzuleiten. (hei)

