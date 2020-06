Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte flüchtet nach Spirituosen-Diebstahl

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine Unbekannte entwendete am Sonntagabend, 7. Juni, gegen 20 Uhr, mindestens vier Flaschen Rum und Gin aus dem Regal einer Aral-Tankstelle an der Hammer Straße. Die Verdächtige soll zwischen 30 und 35 Jahre alt sein, ist zirka 1,75 Meter groß und hat blonde, schulterlange Haare. Sie trug einen roten Mundschutz mit Punkten und flüchtete auf einem Fahrrad in nördliche Richtung. Hinweise zu der Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916 - 0 oder unter der Email-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

