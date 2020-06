Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch- Zwei Täter flüchtig

Hamm-Pelkum (ots)

Zwei Unbekannte brachen am Montag, 8. Juni 2020, gegen 2 Uhr, an der Straße Auf der Horst in einen Schul- und Kindergartenkomplex ein. Sie hebelten die Eingangstür der Schule auf und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren brachen sie weitere Türen auf und durchsuchten sämtliche Schränke. Die Eingangstür zu einem weiteren Gebäudekomplex, in dem sich auch ein Kindergarten befindet, wurde ebenfalls aufgehebelt. Auch hier durchsuchten sie sämtliche Räume. Bei der Flucht konnten sie beobachtet werden. Die Tatverdächtigen sind zirka 16 Jahre alt, haben dunkle Haare und trugen dunkle Trainingsanzüge. Hinweise auf die Tatverdächtigen erbittet die Polizei unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (jb)

