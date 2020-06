Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pkw-Aufbrecher festgenommen

Hamm - Osten (ots)

Am Sonntag, 07. Juni 2020, wurde durch einen aufmerksamen Zeugen gegen 13.15 Uhr eine Person beobachtet, die gerade auf dem Parkplatz des Jahnstadions an der Rietzgartenstraße einen VW Caddy aufbricht. Der 38-jährige Täter hatte die Seitenscheibe des Pkw eingeschlagen und entwendete mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren. Anschließend flüchtete er auf einem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Der 50-jährige Zeuge nahm die Verfolgung auf und verständigte zeitgleich die Polizei. Diese konnte den Täter auf der Widumstraße festnehmen und dem Polizeigewahrsam zuführen. Auf der Flucht ließ er seinn Fahrrad sowie weitere Gegenstände zurück. Bei seiner Durchsuchung konnte die Polizei Bargeld auffinden, welches aus dem Diebstahl stammt. Es wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen den polizeibekannten Mann wurde eingeleitet. (ab)

