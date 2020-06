Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hafenstraße in der Nähe des Kreisverkehrs wurden drei Personen leicht verletzt. Am Freitag, 5. Juni, gegen 18.10 Uhr kam ein 23-jähriger Ka-Fahrer aus Richtung Feuerwache und verlor in der Kurve vor dem Kreisverkehr die Kontrolle über seinen Ford. Er geriet in den Gegenverkehr und stieß dadurch mit dem entgegenkommenden Nissan einer 65-jährigen zusammen. Die beiden Fahrer sowie der 64-jährige Beifahrer des Nissans wurden durch Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurden. Die Fahrspur in westliche Richtung wurde während der Unfallaufnahme für ungefähr eine Stunde gesperrt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden daher abgeschleppt. (kt)

