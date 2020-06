Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer tritt gegen Außenspiegel von Streifenwagen

Hamm-Mitte (ots)

Ein männlicher Radfahrer konnte am Donnerstag, 5. Juni, von einem Zeugen beobachtet werden, wie er gegen mehrere Außenspiegel von Streifenwagen trat. Der Unbekannte fuhr gegen 14 Uhr auf dem Gehweg der Hohe Straße und trat während der Fahrt mutwillig gegen die Spiegel der vor der Polizeiwache Mitte geparkten Einsatzfahrzeuge. Ein Außenspiegel wurde dabei beschädigt. Der Tatverdächtige war mit einer blauen Jacke mit Kapuze und einer beigen Hose bekleidet. Auf dem Gepäckträger seines Fahrrades war eine rote Tasche deponiert. Nachdem der Zeuge den Radfahrer ansprach, flüchtete dieser in Richtung Caldenhofer Weg. Hinweise auf den Mann erbittet die Polizei unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(hei)

