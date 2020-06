Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfall verursacht und geflüchtet

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Poststraße entstand am Donnerstag (4. Juni), gegen 17.45 Uhr, Sachschaden. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin stieß dort beim Rangieren mit einem geparkten Auto zusammen und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden an dem schwarzen Opel Astra zu kümmern. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei die Fahrerin eines Mercedes der A-Klasse in Gold. Diese soll Brillenträgerin sein und kurze braune Haare haben. Hinweise auf die mögliche Verursacherin nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 und elektronisch unter "hinweise.hamm@polizei.nrw.de" entgegen.(es)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell