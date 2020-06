Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallbeteiligte gesucht

Hamm-Rhynern (ots)

Nach einem Unfall am Mittwoch am 3. Juni sucht die Polizei eine Autofahrerin. Gegen 7.40 Uhr war ein 17-jähriger Fahrradfahrer auf dem Caldenhofer Weg in Richtung Werler Straße unterwegs, als er mit einer entgegenkommenden Pkw-Fahrerin zusammenstieß. Die Fahrerin stieg aus und fotografierte seinen Ausweis, hinterließ aber nicht ihre Personalien. Sie wird gegeben sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 zu melden.(jb)

