Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in einen Kindergarten- Zeugen gesucht

Hamm (ots)

Unbekannte brachen am Donnerstag, 4. Juni 2020, gegen 2.30 Uhr, in einen Kindergarten an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße ein. Anwohner hörten ein lautes Klirren und verständigten die Polizei. Diese stellte vor Ort fest, dass die Tatverdächtigen mit einem Stein und einem Pflanzkübel die Scheibe eingeschlagen hatten und so ins Innere gelangt waren. Vermutlich flüchteten sie über die Brehmstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(jb)

