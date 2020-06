Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brennende Hecke nach Abflammen von Unkraut

Hamm-Mitte (ots)

Das Abflammen von Unkraut war am Mittwoch, 3. Juni, vermutlich die Ursache für den Brand einer Gartenhecke auf einem Grundstück am Tannenhof. Gegen 18.15 Uhr bemerkte eine Anwohnerin eine Rauchentwicklung und Feuer an der Hecke, an der zuvor ein 70-Jähriger mit einem Gasbrenner Unkraut abgeflammt hatte. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Vermutlich durch Funkenflug wurde auch das Stoffdach eines im Garten stehenden Pavillons und ein Trampolin beschädigt. Ob aufgrund der Hitzeentwicklung ein Gebäudeschaden eines angrenzenden Hauses am Lindenfelder Weg entstanden ist, kann noch nicht gesagt werden. Der derzeitige Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell