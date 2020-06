Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfall verursacht und geflüchtet

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem obersten Parkdeck des Alleecenters entstand am Mittwoch (3. Juni), im Zeitraum zwischen 17.25 und 18.25 Uhr, Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß dort mit einem geparkten Auto zusammen und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden an dem weißen VW Passat zu kümmern. Hinweise auf einen möglichen Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(es)

