Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwerverletzter Motorradfahrer bei Verkehrsunfall

Hamm-Rhynern (ots)

Ein 48-jähriger Motorradfahrer wurde am Dienstag, 2. Juni, gegen 17.15 Uhr, auf der Straße Im Zengerott bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 37-jähriger Mann fuhr mit seinem Mercedes auf der Straße Im Zengerott stadtauswärts und bog in Höhe des Betriebsweges zum Raststättengelände links ab. Zeitgleich fuhr der Motorradfahrer stadteinwärts. Dabei kam es zum Zusammenstoß beide Fahrzeuge. Der Motorradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik nach Dortmund geflogen werden. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 18000 Euro. (be)

