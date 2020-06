Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in einen Imbiss

Hamm- Pelkum (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Dienstag, 2. Juni 2020, gegen 1.10 Uhr, in einen Imbiss an der Kamener Straße, unweit der Straße Am Pelkumer Bach einzubrechen. Ein Anwohner beobachtete, wie der Unbekannten einen Gullideckel gegen die Glastür warf und anschließend in Richtung Schulzenpark flüchtete. Er ist zirka 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hat dunkle Haare und eine schlaksige Figur. Er trug weiße Handschuhe, eine dunkle Hose, ein blau/grünes T-Shirt und helle Schuhe. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(jb)

