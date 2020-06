Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Frau bespuckt und beleidigt 22-Jährige

Hamm-Mitte (ots)

Die Polizei sucht eine Unbekannte, die am Samstag, 30. Mai eine 22-Jährige am Willy-Brandt-Platz bespuckte und auf den Arm schlug. Gegen 12.45 wartete die 22-Jährige auf ihren Bus, als sich die Unbekannte neben ihr auf eine Bank setzte und anschließend anspuckte und beleidigte. Als die junge Frau aufstand, schlug die Tatverdächtige ihr auf den Arm und stieg anschließend in die Linie 4.

Die Tatverdächtige ist zirka 25 Jahre alt, 1,65 Meter groß, hat eine kräftige Statur und hellbraune, schulterlange Haare. Sie trug ein blaues T-Shirt und eine schwarze Leggings.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(jb)

