Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raub auf Klinik für Manuelle Therapie - Schwester mit Tafelmesser bedroht

Hamm-Mitte (ots)

Ein noch unbekannter Mann hat am Montagnachmitttag versucht, Betäubungsmittel aus der Klinik für manuelle Therapie zu rauben. Er betrat gegen 14.30 Uhr das Schwesternzimmer, näherte sich seinem arglosen Opfer von hinten und forderte unter Gewaltanwendung die sofortige Herausgabe von Betäubungsmitteln aus einem Tresor. Seiner Forderung verlieh er Nachdruck, indem er damit drohte, ein in der Hand gehaltenes Tafelmesser einsetzen zu wollen. Der jungen Mitarbeiterin gelang es, sich loszureißen und in einem anderen Raum einzuschließen. Der Räuber schaffte es anschließend nicht, den Tresor zu öffnen. Allerdings durchsuchte er noch eine im Raum befindlichen Tasche der Schwester. Ob etwas daraus entwendet wurde, konnte bislang nicht festgestellt werden. Die junge Frau wurde zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Täter, der mit deutscher Sprache ohne Akzent sprach, ist etwa 180 bis 190 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Bei Tatausführung war er bekleidet mit einer schwarzen Strickjacke, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Schuhen. Auffällig war die von ihm getragene, schwarze Wintermütze mit einem weißen Nike-Emblem sowie ein schwarzer Mund/ Nasenschutz. Täterhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

