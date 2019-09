Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn - Schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw auf dem Hösjekamp+++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, dem 12.09.2019, gegen 08:20 Uhr, ereignet sich auf dem Hösjekamp(K125) in 26160 Bad Zwischenahn, OT Hösjekamp, ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw im Begegnungsverkehr. Der 40-jährige Fahrer eines Mercedes SLK befährt den Hösjekamp in Richtung Dreibergen. In einer leichten Linkskurve kommt er aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts auf die Berme, gerät ins Schleudern und prallt auf der Gegenfahrbahn mit der Mercedes A-Klasse einer 38-Jährigen Fahrerin zusammen. Der Fahrer des SLK wird dabei in seinem Fz. eigeklemmt, muss von den Rettungskräften mit Hydraulikwerkzeug befreit werden und wird im Anschluss aufgrund schwerer Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin der A-Klasse wird mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Pkw entsteht ein Totalschaden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungs- und Aufräumarbeiten muss die Unfallstelle bis ca. 09:40 Uhr voll gesperrt werden. Zeugen des beschriebenen Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04403/927-115 mit der Polizei Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell