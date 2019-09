Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Verkehrsunfall in Bookholzberg

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Montag, 09. September 2019, gegen 17:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Bookholzberg entstanden.

Ein 50-jähriger Mann aus Bremen befuhr mit seinem Renault die Huder Straße in Richtung Hude. Aus Unachtsamkeit fuhr er auf den Ford eines wartenden 23-Jährigen aus der Gemeinde Hude auf, der mit seinem Pkw an einem am Fahrbahnrand geparkten Ford vorbeifahren wollte und zunächst den Gegenverkehr passieren lassen musste.

Durch den Auffahrunfall ist Schaden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro entstanden. Der Renault des 50-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden Männer blieben glücklicherweise unverletzt.

