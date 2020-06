Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Eisdiele

Hamm-Mitte (ots)

Ein Unbekannter brach in der Nacht zu Montag, gegen 3.30 Uhr, in eine Eisdiele am Marktplatz ein. Dem Täter gelang es ein Oberlicht zu öffnen und sich so Zutritt zum Geschäft zu verschaffen. Der Einbrecher wurde durch einen Zeugen überrascht und kletterte daraufhin durch das Oberlicht wieder hinaus. Anschließend flüchtete der Mann ohne Beute in Richtung Hans-Böckler-Platz. Er ist etwa 1,8 Meter bis 1,85 Meter groß. Der Unbekannte trug zur Tatzeit eine helle Jacke und eine dunkle Jeans. Über sein Gesicht hatte er eine dunkle Maske gezogen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (ag)

