POL-HAM: Raub auf Spielplatz

Hamm-Herringen (ots)

Eine Gruppe junger Männer im Alter von zirka 18-25 Jahren überfielen in der Nacht zu Sonntag (31. Mai) einen 40-jährigen Mann auf der Muntenburgstraße. Die Räuber traten und schlugen auf dem Spielplatz in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 1 Uhr auf ihr Opfer ein. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Kurz darauf bemerkte der Geschädigte, dass seine persönlichen Gegenstände, eine Geldbörse sowie zwei Smartphones gestohlen wurden. Die Räuber können nicht näher beschrieben werden. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (be)

