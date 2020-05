Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zweibrücken (ots)

Am 18.05.2020 gegen 15:40 Uhr wurde ein 36-jähriger Pkw-Fahrer am Fasanerieberg dabei betroffen, wie er mit seinem Pkw am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihr erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.| pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell