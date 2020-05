Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Werkstatt in Dielingen

Stemwede (ots)

Zu einem Einbruch in eine Werkstatt eines Agrarservice in Dielingen ist es in der Nacht zu Sonntag, 10. Mai, gekommen. Dabei erbeuteten die Diebe diverses Werkzeug.

Am Sonntagvormittag hatte der Eigentümer die Polizei verständigt. Deren Erkenntnissen zufolge gelangten die Kriminellen zunächst auf unbekannte Weise auf das umzäunte Gelände an der Kreuzung Klingenhagen/Drohner Straße. Dort brachen sie ein Fenster auf und konnten so in die Halle einsteigen. Hier entwendeten sie unter anderem einen Schlagschrauber, einen Winkelschleifer sowie eine Bohrmaschine. Anschließend verschwanden sie mit ihrer Beute offenbar unbemerkt.

Laut des Eigentümers hatte sich am Samstag gegen 18.30 Uhr noch ein Mitarbeiter in den Räumlichkeiten aufgehalten. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen in der Nacht Personen oder ein Fahrzeug im Umfeld des Betriebes aufgefallen sind. Hinweise werden von den Ermittlern erbeten unter Telefon (0571) 88660.

