Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrer (41) bei Kollision mit Auto verletzt

Lübbecke (ots)

Bei dem Zusammenstoß mit einem Auto in Stockhausen am Sonntagvormittag erlitt ein 41-jähriger Radfahrer aus Lübbecke Verletzungen.

Eine 19-Jährige war mit ihrem Renault gegen 10.45 Uhr auf der Blasheimer Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Straße "Am Esch" stoppte sie den Erkenntnissen der Polizei zufolge zunächst ihren Pkw. Als sie dann den Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung der Gestringer Straße passieren wollte, kam es zur Kollision mit dem aus ihrer Sicht von rechts kommenden Radfahrer.

Der kam zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn. Die 19-Jährige kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, darunter befand sich auch ein Notarzt, um den ansprechbaren 41-Jährigen. Der wurde anschließend von einer Rettungswagenbesatzung ins Krankenhaus nach Lübbecke gebracht.

