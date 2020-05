Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Hoher Sachschaden durch Brand im Heizungsraum

32369 Rahden (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21.30 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Tischlereibetrieb an der Diepholzer Straße gerufen. Aus bisher ungeklärter Ursache brach ein Feuer im Heizungsraum des aus Tischlerei und Wohnhaus bestehenden Gebäudekomplexes aus. Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, den Brand zügig zu löschen, so dass dieser nicht auf andere Räume übersprang. Alle im Heizungsraum befindlichen Gerätschaften inclusive der Pelletheizungsanlage wurden jedoch völlig zerstört. Nach ersten Schätzungen der Polizei beträgt die Schadenshöhe ca. 200.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden in den nächsten Tagen durch die Brandermittler der Kriminalpolizei geführt.

