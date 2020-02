Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Wohnungseinbrecher versuchten es am helllichten Tag

Wittenburg (ots)

In Wittenburg haben am Sonntagnachmittag zwei noch unbekannte Täter versucht, gewaltsam in eine Wohnung einzubrechen. Dabei wurden sie offensichtlich durch einen Zeugen gestört, worauf die Einbrecher flüchteten. Sie hatten gerade versucht, die Terrassentür der Wohnung aufzubrechen, als sie auf den in der Nähe befindlichen Zeugen aufmerksam wurden, der das Treiben der beiden Männer beobachtete. Alarmierte Polizisten nahmen anschließend die Verfolgung der Verdächtigen auf und brachten hierzu auch den Polizeihubschrauber zum Einsatz. Trotz kurzen Sichtkontakts, gelang den beiden Männern die Flucht. Am Tatort sicherte die Polizei Spuren, die nun kriminaltechnisch ausgewertete werden sollen. Es wird wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

