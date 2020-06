Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Randalierer gesucht

Hamm-Uentrop (ots)

Aufmerksame Anwohner beobachteten am Samstag, 30. Mai, gegen 23.30 Uhr, zwei Jugendliche, die einen Zaun am Beverfördering beschädigten. Die Zeugen nahmen die Verfolgung der Randalierer auf und konnten sie auf dem Parkplatz eines Supermarktes antreffen. Daraufhin zog einer der Flüchtigen einen Schlagstock und schlug damit einem Verfolger auf den Arm. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen weiter in Richtung Alter Uentroper Weg. Einer der Tatverdächtigen ist zirka 15 Jahre alt, 1,60 Meter groß und hat schwarze, kurze Haare. Er trug ein rotes T-Shirt und eine Sonnenbrille. Der zweite Unbekannte ist zirka 15 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat blonde, kurze Haare. Er trug ein graues T-Shirt und hat im Gesicht auffällig viele Pickel. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(jb)

