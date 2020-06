Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Widerstand gegen Beamte der Bundes- und Landespolizei auf dem Willy-Brandt-Platz

Hamm (ots)

Ein 33-jähriger Mann aus Kamen leistete am Mittwoch, 3. Juni, gegen 11.20 Uhr, am Busbahnhof auf dem Willy-Brandt-Platz gegenüber Polizisten der Bundes- und Landespolizei erheblichen Widerstand. Nach einem Hinweis auf ein Körperverletzungsdelikt wollten zwei Bundespolizisten die Personalien des Mannes feststellen. Anstatt sich auszuweisen, beleidigte er die Beamten und schlug um sich. Daraufhin wurde der Kamener gefesselt. Die zwischenzeitlich zur Unterstützung eingetroffenen Beamten der Polizei Hamm versuchte der 33-Jährige ebenfalls zu treten und zu beißen. Er wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Ein Beamte der Bundespolizei wurde leicht verletzt, blieb aber im Dienst. Den 33-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.(hei)

