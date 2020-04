Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200417-1: Nächtlicher Wohnungseinbruch trotz anwesender Bewohner - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Einbrecher ging das Risiko ein, bei seiner Tat entdeckt zu werden. Trotzdem stieg er in ein Haus ein, in dem die Bewohner schliefen.

In der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 05:00 Uhr brach ein Einbrecher am Donnerstag (16. April) in ein Wohnhaus am Wieselweg ein. Während dieser Zeit befand sich ein Ehepaar im Schlafzimmer und schlief. Als beide um 05:00 Uhr aufstanden, fielen ihnen die offene Terrassentür und einige offene Schubladen auf. Im weiteren Verlauf stellten sie fest, dass jemand in die Wohnung eingestiegen war und aus der Wohnung mehrere Sachen entwendet hatte. Das Paar informierte die Polizei.

Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass der Täter in der genannten Zeit auf das Grundstück gelangte und durch das gekippte Fenster des Kinderzimmers in die Wohnung eindrang. Dazu griff er durch die Kippöffnung des Fensters und bewegte den Fenstergriff in die Öffnungsstellung. Anschließend drückte der Täter das Fenster auf und kletterte hindurch. In der Wohnung suchte er nach Wertgegenständen. Der Täter entwendete eine Handtasche mit Inhalt, eine Geldbörse, zwei Uhren, zwei Mobiltelefone und Bargeld. Zur leichteren Flucht öffnete er die Terrassentür und flüchtete in unbekannte Richtung.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden.

Die Polizei rät allen, die wegen der nächtlichen Temperaturen das Bestreben haben, für ein wenig Abkühlung zu sorgen, es den Tätern nicht zu leicht zu machen und den Zugang zur Wohnung oder Haus nicht ungesichert zu lassen. Gekippte Fenster stellen für geübte Einbrecher kein Hindernis mehr dar. Im Internet finden Sie unter: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ weitere Informationen rund um den Einbruchschutz. (bm)

