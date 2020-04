Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200416-1: Geldbörse gestohlen - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine unbekannte Person hat am Donnerstag (09. April) die Geldbörse eines 49-jährigen Mannes gestohlen.

Der 49-Jährige kam gegen 13:00 Uhr vom Einkaufen und befand sich auf dem Heimweg. In der Unterführung an der Flach-Fengler-Straße nutzte er die Rolltreppe. Dabei streifte ihn eine unbekannte Person und lief davon. Wenige Zeit später stellte der 49-Jährige fest, dass seine Geldbörse, die in seiner Gesäßtasche steckte, gestohlen worden war. Die Person, die ihn an der Rolltreppe touchiert hatte, war nach Angaben des Mannes etwa 180 Zentimeter groß und hatte eine untersetzte Statur. Bekleidet war die Person mit einer grau-schwarzen Jacke mit Kapuze. Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

