Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200415-4: Kupferkabel gestohlen - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte Diebe haben im Zeitraum vom 11. bis 14. April Kupferkabel gestohlen.

Ein Zeuge (55) stellte am Dienstagmorgen (14. April) gegen 06:00 Uhr fest, dass Unbekannte die wertvollen Kabel von einem Firmengelände am Kaskadenweg gestohlen hatten. Zuletzt hatten sich am Samstag (11. April) gegen 14:00 Uhr Mitarbeiter auf dem Gelände aufgehalten. Der Wert der Beute liegt nach erster Schätzung im sechsstelligen Eurobereich. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen im Tatzeitraum, insbesondere in der vergangenen Nacht, verdächtige Personen und/oder größere Transportfahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

