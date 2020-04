Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200415-2: Dreifacher Pkw-Aufbruch in Tiefgarage - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Täter hatten es auf die Multifunktionslenkräder mit Airbags abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Aufbrüchen machen können.

In der Zeit zwischen Freitag (10. April) 21:00 Uhr und Samstag (11. April) 13:30 Uhr schlugen Unbekannte an drei in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses am Hürther Bogen abgestellten Autos die hinteren Seitenscheiben ein. Die Täter stahlen die Lenkräder aus zwei BMW der 1er-Serie bzw. X1. Aus einem aufgebrochenen VW Golf entwendeten die Täter ersten Ermittlungen zufolge nichts.

Die Polizei bittet Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum in oder an der Tiefgarage Verdächtige / Unberechtigte gesehen haben, sich mit dem Kriminalkommissariat 23 in Brühl in Verbindung zu setzen. (bm)

