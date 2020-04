Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200414-4: Alkoholisierter Autofahrer missachtete Verkehrsregeln - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizeibeamte haben am Ostersonntag (12. April) einen 21-jährigen Autofahrer gestellt, der unter Alkoholeinfluss fuhr und diverse Verkehrsregeln missachtete.

Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel Polizisten gegen 23:30 Uhr ein Autofahrer auf, der bei Rotlicht von der Fürstenbergstraße in die Hubert-Prott-Straße abbog. Als die Beamten ihm folgten, missachtete er weitere Ampeln und schaltete die Beleuchtung an seinem Fahrzeug aus. Auf der Holzstraße verlor der 21-Jährige im Kurvenbereich in Richtung Köln die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel, fuhr über die Rechtsabbiegerspur des Gegenverkehrs und den angrenzenden Grünstreifen, bis er schließlich auf einem Parkplatz an der Ernst-Heinrch-Geist-Straße zum Stehen kam. Von dort flüchtete er zu Fuß weiter. Die Beamten stellten den Mann. Da sie Alkohol in seiner Atemluft rochen, nahmen sie ihn mit zu einer Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Zudem leiteten sie ein Strafverfahren ein und stellten sein Auto sicher. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell