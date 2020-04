POL-REK: 200414-2: Kind bei Unfall schwer verletzt - Brühl

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Eine Autofahrerin, die eigenen Angaben zufolge von der Sonne geblendet worden sein soll, übersah die rote Ampel und ihr Auto stieß mit dem Kind zusammen.

Am Montag (13. April) fuhr eine 68-Jährige mit ihrem Auto gegen 20:00 Uhr auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Bundesstraße 265. An einer Fußgängerampel, an der auf beiden Seiten der Straße mehrere Fußgänger und Radfahrer zunächst warteten, missachtete sie das Rotlicht und übersah dabei einen zehnjährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad bei Grünlicht die Straßenseite wechseln wollte. Der Zehnjährige kam zu Fall und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Uni-Kinderklinik. Am Auto und am Fahrrad entstanden Sachschäden. (bm)

