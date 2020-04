Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit Flucht einer alkoholisierten Person - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach Angaben von Zeugen und Beteiligten befuhr am Ostersonntag (12.04.2020) um 16:15 Uhr ein 26-jähriger Hürther mit einem Auto die Bonnstraße in Richtung Frechen. Dabei fuhr er in starken Schlangenlinien und geriet dabei in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit dem Auto eines 34-jährigen Elsdorfers zusammen. Der 26-jährige Hürther stieg unvermittelt aus seinem nicht mehr fahrbereiten Auto und lief zu einer weißen Mercedes-Benz A-Klasse. Dort wollte er den Fahrer dazu überreden ihm sein Auto zu überlassen, weil er dringend zu seiner Freundin müsste. Der Fahrer verneinte es und fuhr weiter. Der 26-jährige stürzte dabei und fiel auf die Fahrbahn. Ein weiterer Autofahrer wollte dem nun auf der Fahrbahn liegenden helfen. Als er bei ihm war, lief der 26-jährige Hürther zum Auto des Helfers und wollte mit diesem weiterfahren. Der Helfer konnte ihn noch rechtzeitig aus seinem eigenen Auto ziehen. Die herannahenden Rettungs- und Polizeikräfte kümmerten sich dann um den leichtverletzten 26-jährigen Hürther. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten fest, dass er stark alkoholisiert war. Zudem bestand der Verdacht, dass er Drogen zu sich genommen hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und es entstand ein geschätzter Schaden von 12.000 Euro. Die Bonnstraße war für das Abschleppen der Autos und die Verkehrsunfallaufnahme eine halbe Stunde gesperrt. Der Fahrer der weißen Mercedes-Benz A-Klasse war bei der Verkehrsunfallaufnahme nicht mehr vor Ort. Er und vor Ort nicht gehörte Zeugen werden gebeten sich auf einer Polizeiwache oder unter der Telefonnummer 02233 / 52-0 zu melden.

