Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200409-5: 30-Jährigen nach Bedrohung festgenommen - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Donnerstagmittag (9. April) einen 30-jährigen Mann in einem Haus in Sinthern überwältigen können.

Die Mutter des 30-Jährigen wählte gegen 10:00 Uhr den Notruf 110. Ihr psychisch kranker Sohn randalierte zunächst in der Wohnung und bedrohte sie. Auf der Straße führte er seine Drohungen fort. Die Mutter brachte sich bei Nachbarn in Sicherheit. Zwischenzeitlich verbarrikadierte sich der 30-Jährige im gemeinsamen Wohnhaus. Die hinzugerufenen Polizeibeamten bewarf er mit einem Hammer. Er selber hatte sich mit Äxten bewaffnet. Ein Spezialeinsatzkommando konnte den Mann gegen 11:50 Uhr im Wohnhaus überwältigen. Er verletzte sich dabei leicht. Polizeibeamte begleiteten den Mann in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dort wird derzeit geprüft, ob eine weitere medizinische Unterbringung erforderlich ist. (bb)

