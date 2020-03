Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Tödlicher Verkehrsunfall mit Fußgänger in Ratzeburg

Ratzeburg (ots)

09. März 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 07.03.2020 - Ratzeburg

Am 07.03.2020 gegen 19.00 Uhr kam es in der Schweriner Straße in Ratzeburg zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Ein 66jähriger Pritzwalker wollte mit seinem Rollator zu Fuß die Fahrbahn überqueren.

Der 79jährige Ratzeburger Fahrer eines Nissan Note sah den Fußgänger auf der Fahrbahn zu spät und kollidierte mit diesem.

Der Fußgänger wurde durch den Unfall schwer verletzt und verstarb wenig später im Krankenhaus.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Unfallrekonstruktion und der Frage der Vermeidbarkeit des Unfalls hinzugezogen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung führt die Polizei in Ratzeburg.

Rückfragen bitte an:

Dr. Ulla Hingst

Pressesprecherin

Staatsanwaltschaft Lübeck



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Susanne Diesing

Telefon: 04541/809-2012

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an

die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell