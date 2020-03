Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Von der Fahrbahn abgekommen

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Ratzeburg und der Staatsanwaltschaft Lübeck

Trittau

Am 05.03.2020, gegen 23.55 Uhr, kam es im Verlauf der Landesstraße 93, zwischen Großensee und Trittau, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Ein 60-jähriger Mann aus dem Umland von Schwarzenbek befuhr mit einem Mercedes die L 93, aus Großensee kommend, in Richtung Trittau. Im Trittauerfeld, kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Baum, wurde dadurch nach rechts über die Fahrbahn geschleudert, überschlug sich und kam auf dem rechten Radweg zum Stehen. Der 60-jährige Fahrer ist durch den Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden und konnte erst nach ca. 2 ½ Stunden befreit werden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert. An dem Mercedes entstand Totalschaden. Die Polizeistation Trittau hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach entsprechender Rücksprache ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft Lübeck für die Unfallaufnahme die Hinzuziehung eines Gutachters an. Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme musste die L 93 zeitweise voll gesperrt werden. Gegen 05.30 Uhr war die Straße wieder frei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

Holger Meier

- Stabsstelle / Presse -

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell