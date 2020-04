Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200409-3: Enkeltrickbetrüger und falsche Polizeibeamte versuchten Geld zu erlangen - Pulheim/Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwoch (08. April) riefen Betrüger Senioren im Rhein-Erft-Kreis an und versuchten mit unterschiedlichen Betrugsmaschen Wertgegenstände zu erbeuten. In der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 12:15 Uhr rief eine unbekannte weibliche Person in Bergheim bei einem Ehepaar (79) und einer Seniorin (80) an. Die Betrügerin gab in einem der Fälle an, die Enkelin zu sein und eine Wohnung kaufen zu wollen, dafür benötige sie Geld. In dem zweiten Fall benötigte eine vermeintliche Freundin Geld für Zinsen, die ihr sonst verloren gehen würden. In Pulheim versuchten sich falsche Polizeibeamte in der Zeit zwischen 22:15 Uhr und 22:30 Uhr. Dort gaben sie an, dass man in der Nachbarschaft eingebrochen habe und man in einer halben Stunde vorbei kommen würde, um Wertgegenstände abholen zu kommen. In allen Fällen blieb es bei einem Versuch und die Täter erlangten keine Beute.

Die Polizei warnt vor Betrügern, die Sie telefonisch unter Druck setzen und Bargeld erlangen wollen. Amtsträger in Form von Polizeibeamten, Kriminalbeamten, Staatsanwälten oder Richtern fordern Sie niemals auf Wertgegenstände ohne rechtliche Begründung herauszugeben. Sollten Sie durch ihre Kinder, Verwandte oder Freunde angerufen werden und aufgefordert werden Geld für Wohnungen oder teure Coronavirus Behandlungen herauszugeben, suchen Sie immer das persönliche Gespräch und geben Sie kein Geld an fremde Personen heraus. Seien Sie misstrauisch, ziehen Sie Vertrauenspersonen hinzu und melden solche Anrufe bei der Polizei. In der Regel hilft ein Anruf bei der örtlichen Polizei oder bei der Person, die sie vermeintlich angerufen haben soll, um die Situation aufklären zu können. (akl)

