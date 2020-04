Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200408-4: Autofahrer lebensgefährlich verletzt - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 31-jähriger Mann ist am Mittwochmittag (08. April) mit seinem Auto gegen einen Brückenpfeiler gefahren.

Der 31-Jährige fuhr gegen 12:15 Uhr mit seinem Auto auf der Landesstraße (L) 122 aus Richtung Bergheim kommend in Richtung Kerpen Sindorf. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in Höhe der Bahnbrücke, Park & Ride Parkplatz Kerpen Sindorf, nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte mit seinem Auto gegen den Brückenpfeiler. Zwei Frauen (22/29), die in einem Auto hinter dem Verunfallten fuhren, hielten sofort an und zogen den Schwerstverletzten aus dem Wagen. Sie leisteten Erste Hilfe und baten einen weiteren Zeugen (23) die Rettungskräfte zu verständigen. Ein Rettungshubschrauber flog den lebensgefährlich verletzten Kerpener in eine Universitätsklinik. Ein, unter der Brücke angebrachter, Sicherungskasten wurde komplett zerstört. Die Stadt Kerpen kümmerte sich um die unter Strom stehenden Leitungen. Das komplett zerstörte Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die L 122 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn komplett gesperrt. (bb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell