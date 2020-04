Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200408-1: Lkw-Fahrer fuhr unter Alkoholeinfluss - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstag (07. April) stellten Mitarbeiter einer "An der Hasenkaule" ansässigen Firma Alkoholgeruch bei einem 57-jährigen Lkw-Fahrer fest. Der 57-Jährige fuhr gegen 10:00 Uhr aus dem öffentlichen Verkehrsraum auf das Firmengelände und beschädigte dort Teile einer Fahrzeugwaage, indem er gegen den Prellschutz fuhr. Zwei Mitarbeiter der Firma (27/55) beobachteten das Geschehen und nahmen in der Atemluft des Lkw-Fahrers Alkoholgeruch wahr. Daraufhin verständigten die Zeugen die Polizei. Die Polizisten stellten dies vor Ort ebenfalls fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Dem 57-Jährigen entnahm eine Ärztin in einem Krankenhaus eine Blutprobe. Den Führerschein des Lkw-Fahrers stellten die Beamten sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Den 57-jährigen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss. (akl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell