Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200407-1: Junge Männer nach Sachbeschädigung gestellt/ Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 19- und ein 20-Jähriger beschädigten am Sonntagmorgen (5. April) das Auto eines Anglers. Der 32-jährige Frechener parkte am Samstagnachmittag (4. April) sein Auto in einer Parkbucht an der Dürener Straße / Zur Grube Carl. Am dortigen See baute er sein Zelt auf und angelte. Gegen 01:00 Uhr am Sonntagmorgen hörte er einen lauten Knall. Er ging in Richtung Parkplatz. Dort sah er zwei junge Männer, die über die Dürener Straße in Richtung Frechen davonliefen. An seinem Auto fehlte der linke Außenspiegel. Dieser wurde augenscheinlich gewaltsam abgerissen. Verständigte Polizeibeamte trafen auf der Dürener Straße auf zwei junge Männer (19/20). Die beiden Frechener waren den Beamten schon aus vorangegangenen Ruhestörungseinsätzen bekannt. Den Spiegel konnten die Beamten nicht bei den Verdächtigen finden. Sie leiteten ein Strafverfahren ein. Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen hat die Ermittlungen aufgenommen. (bb)

