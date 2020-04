Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200406-4: Cash-Trapping in Bankfiliale - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine Kundin erhielt beim Abheben am Automaten kein Bargeld. Sie informierte die Polizei, die eine aufgeklebte Ausgabeblende feststellte.

Eine Bankkundin suchte am Freitag (03. April) um 19:45 Uhr im Hürth-Park an der Spijkenisser Straße eine Bankfiliale auf, um dort am Automaten Bargeld abzuheben. Nach üblicher Manier steckte sie ihre Bankkarte in den Automaten und gab den Geldbetrag ein. Die Karte erhielt sie wieder, das Bargeld jedoch nicht. Nur ein merkwürdiges Geräusch hörte sie und las auf dem Display, dass das Gerät derzeit außer Betrieb ist. An einem anderen Automaten stellte sie fest, dass vom Konto der Betrag abgebucht worden war. Die Kundin informierte die Polizei.

Die Beamten stellten fest, dass auf dem Ausgabefach für Banknoten eine mit einem Klebestreifen versehene Kunststoffblende angebracht war. Darunter "klebte" das Bargeld, welches sie der Kundin aushändigten. Die Blende stellten die Beamten sicher und sie leiteten ein Strafverfahren gegen Unbekannt ein.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 12 in Hürth unter Telefon 02233 52-0.

Die Polizei rät bei der Abhebung an Geldautomaten zur Vorsicht. Wird bei einem Abhebevorgang Geld nicht ausgezahlt, sollten die Betroffenen unbedingt am Geldautomaten verbleiben und Kontakt zur Bank oder Polizei aufnehmen.

Präventionstipps zum Thema finden Sie hier: http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-an-geldautomaten/cash-trapping.html. (bm)

