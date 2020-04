Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200407-2: Einbruch in Lebensmittelgeschäft - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Ladeninhaberin erhielt über ihr Mobiltelefon Kenntnis über einen Einbruch und verständigte die Polizei.

Am Montagmorgen (06. April) erhielt die Inhaberin (52) eines Lebensmittelgeschäftes, welches sich in der Leipziger Straße befindet, gegen 05:00 Uhr über ihr Mobiltelefon die Nachricht, dass sich ein Einbrecher in dem Geschäft befindet. Sofort informierte sie ihren Mann und die Polizei.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Täter die Schaufensterscheibe mit einem Gullideckel eingeworfen und sich so Zutritt zum Geschäftsraum verschafft hatte. Aus der Kühltecke entnahm er offenbar mehrere Flaschen Bier. An der Kassentheke nahm er sich Tabakwaren. Der Täter flüchtete durch den geschaffenen Zugang und lief in Richtung Turmallee davon.

Ersten Ermittlungen zufolge war der Täter von schmaler Statur. Er hatte dunkle, längere gelockte/gewellte Haare, welche er offen trug und einen kurzen dunklen Bart. Bekleidet war er mit einer Kapuzenjacke mit Reißverschluss, einer schwarzen Jogginghose und hellen Schuhen mit weißer Sohle.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter Telefon 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell