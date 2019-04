Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 19. April 2019

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch, Wolfenbüttel, Lange Herzogstraße, Freitag, 19.04.2019/00:10 Uhr Bislang unbekannte Täterschaft zerstört die verglaste Eingangstür zu einem Optiker Geschäft, dringt ein und entwendet aus dem Geschäft ein hochwertiges Messgerät (ein Autorefraktometer). Die Täter fliehen vermutlich mit einem unbekannten Fahrzeug vom Tatort. ........................................................... Verkehrsunfall, Wolfenbüttel, An der Alten Spinnerei, Donnerstag, 18.04.2019/16:50 Uhr Ein 42jähriger Wolfenbütteler fuhr mit seinem Fahrrad, vermutlich infolge Unachtsamkeit, auf einen Pkw (Fahrerin 48J., aus Salzgitter) auf. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht, konnte aber nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. An beiden Fzg. entstand Sachschaden. ............................................................. Verkehrskontrolle, Wolfenbüttel Gr. Stöckheim, Hauptstraße, Donnerstag, 18.04.2019/17:00-18:00 Uhr Am o.g. Ort wurde das Durchfahrtverbot (Verkehrszeichen 250) in einer Baustelle überwacht. Es wurden 3 Verstöße festgestellt - Verwarngeld je 20EUR. Bei einem 35 jährigen Mann aus Salzgitter konnte festgestellt werden, dass er seinen Pkw ohne in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein führte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt; ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

