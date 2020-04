Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200408-3: E-Bike-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach Angaben des Fahrradfahrers habe er sich durch das Hupen eines Autofahrers erschrocken und sei gegen dessen Wagen geprallt. Dem widersprach der Autofahrer.

Ein 56-Jähriger fuhr am Dienstag (07. April) gegen 11:45 Uhr vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Richtung des Kreisverkehrsplatzes Venloer Straße/Zum Ommelstal in Stommeln. An der dritten Ausfahrt verließ der 56-Jährige den Kreisverkehr in Fahrtrichtung Pulheim. Er nutzte dazu die Fahrbahn, obwohl sich rechtsseitig ein Sonderweg befand. Ein nachfolgender Autofahrer (78) überholte den Radfahrer. Dabei soll der Autofahrer nach Angaben des 56-Jährigen gehupt haben. Dabei erschrak sich der Radfahrer, verriss das Lenkrad und stieß gegen den hinteren rechten Kotflügel des Autos. Der 56-Jährige verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. (bm)

